Passa a Kena da Iliad e virtuali: 150 Giga in 5G a soli 4,99€ con attivazione e SIM gratis

La nuova offerta di Kena Mobile è davvero molto interessante: con un costo di appena 4,99 euro al mese, l'operatore ti offre un pacchetto da 150 giga, minuti illimitati e 200 SMS se passi il tuo numero da un altro operatore virtuale.

La promozione è arricchita dal fatto che ti vengono offerti anche attivazione, costo della SIM e spedizione a casa che saranno tutte completamente gratuite.

Appoggiandosi all'infrastruttura TIM avrai una copertura garantita del 99% del territorio nazionale e con il supporto al 5G ad alta velocità fino a 250 Mbps in download. Avrai inoltre la possibilità di richiedere il moderno formato eSIM, la SIM digitale, così da non dover attendere nemmeno al consegna della SIM fisica a casa.

L'offerta è riservata, come detto, se sei cliente Iliad, CoopVoce, PosteMobile o di altri operatori virtuali (MVNO) selezionati e passi il tuo numero a Kena Mobile. A meno di 5 euro al mese può essere un'ottima soluzione per la tua estate.

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