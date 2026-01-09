Passa a Kena da 5,99 euro al mese: ecco le offerte 5G da attivare oggi

Per passare a Kena Mobile sono disponibili diverse offerte con tanti Giga in 5G e un prezzo molto basso. L'operatore virtuale di TIM si conferma, quindi, un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, mettendo a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di accedere a diverse offerte molto interessanti. Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Kena Mobile. Tutte le offerte possono essere attivate anche con eSIM.

Passa a Kena: ecco le offerte

L'elenco di offerte Kena è davvero ricco di opzioni. Per chi richiede la portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali* oppure richiedendo un nuovo numero è possibile scegliere le seguenti promo:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 5,99 euro al mese ;

al costo di ; minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G al costo di 7,99 euro al mese ;

al costo di ; minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese;

Con portabilità dagli stessi operatori oppure richiedendo un nuovo numero è possibile scegliere il Pack di 6 mesi che include:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi

*L'elenco completo degli operatori compatibili comprende: Iliad, Ho, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Da segnalare anche l'offerta dedicata ai clienti che richiedono la portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM che include:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mesi;

Tutte le offerte sono disponibili tramite il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.