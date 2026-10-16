Passa a Kena con le offerte di ottobre 2026: tanti Giga da 4,99 euro al mese

Kena Mobile è una delle migliori opzioni per gli utenti alla ricerca di una nuova tariffa 5G, con tanti Giga e un prezzo accessibile. L'operatore virtuale di TIM propone diverse soluzioni con un prezzo ridotto fino a un minimo di 4,99 euro al mese. Per accedere a una delle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Kena Mobile, tramite il box qui di sotto.

Le offerte Kena di ottobre

Le offerte per passare a Kena sono diverse.Per i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali (come PosteMobile e CoopVoce) è possibile scegliere tra queste tariffe che sono disponibili anche richiedendo un nuovo numero:

Kena 4,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB al costo di 4,99 euro al mese (solo con portabilità);

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di (solo con portabilità); Kena 5,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 5,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 7,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB al costo di 7,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 9,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB al costo di 9,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Pack 6 mesi: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB (al mese) con un costo di 29,99 euro per ogni 6 mesi

Per chi passa a Kena con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile è disponibile, invece, questa tariffa:

Kena 11,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 11,99 euro al mese

Tutte le promozioni proposte da Kena sono attivabili direttamente online, anche con possibilità di richiedere una eSIM.

La procedura per completare l'attivazione della tariffa scelta e il passaggio a Kena è semplice e veloce. Per prima cosa, basta raggiungere il sito uffiicale dell'operatore, tramite il box qui di sotto, e poi selezioanre la tariffa desiderata.

Basteranno pochi minuti per effettuare tutti i passaggi richiesti e attivare la promo. La SIM sarà spedita a casa dell'utente oppure, scegliendo la eSIM, la si riceverà in versione virtuale in pochi minuti.

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