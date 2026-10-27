Passa a Kena con le offerte di fine ottobre 2026 da 4,99 euro/mese con 5G incluso

Kena Mobile è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile. L'operatore offre diverse offerte molto interessanti con prezzi che partono da 4,99 euro al mese.

Per scegliere e attivare l'offerta giusta potete passare al paragrafo seguente oppure accedere direttamente al sito ufficiale Kena premendo sul box qui di sotto.

Tutte le promo in listino permettono anche l'attivazione con eSIM, senza costi aggiuntivi. L'operatore sfrutta la rete 5G TIM con velocità massima di 250 Mbps.

Le offerte Kena da attivare oggi

La gamma di offerte Kena comprende

Kena 4,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB al costo di 4,99 euro al mese (solo con portabilità);

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di (solo con portabilità); Kena 5,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 5,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 7,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB al costo di 7,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 9,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB al costo di 9,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Pack 6 mesi: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB (al mese) con un costo di 29,99 euro per ogni 6 mesi

Queste offerte sono disponibili richiedendo un nuovo numero oppure con portabilità da uno di questi operatori:

1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Ho Mobile, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.

La lista potrebbe cambiare in base alla tariffa scelta. Il consiglio è verificare la disponibilità della promo prima dell'attivazione tramite il sito dell'operatore.

Per i clienti TIM, WINDTRE, Vodafone e Very Mobile, invece, è possibile accedere all'offerta Kena 11,99 con minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 11,99 euro al mese.

Le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kena:

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