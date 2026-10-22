Passa a Kena con 300 GB in 5G a 5,99 euro al mese: ecco la promo limited edition

Tra le offerte Kena da attivare a ottobre 2026 troviamo una promo davvero interessante con ben 300 GB in 5G (fino a 250 Mbps su rete TIM) a un costo di appena 5,99 euro al mese. Questa promozione è disponibile per tutti i nuovi utenti che passano a Kena e richiedono un nuovo numero di cellulare, ma può essere attivata anche con portabilità da alcuni operatori selezionati, come Iliad, CoopVoce e altri. Per accedere alla promo, disponibile anche tramite eSIM, basta visitare il sito ufficiale di Kena, tramite il link qui di sotto.

Come accedere all'offerta di Kena

La promo di Kena include:

minuti illimitati

200 SMS

300 GB in 5G fino a 250 Mbps

Il costo è di 5,99 euro al mese con una spesa iniziale di appena 6 euro, considerando anche il primo mese.

L'offerta è attivabile:

richiedendo un nuovo numero di cellulare

con portabilità da uno di questi operatori: 1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco , Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit , Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Ho Mobile, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.

L'offerta proposta da Kena è disponibile per l'attivazione online tramite il link qui di sotto. Si tratta di un'offerta limited edition che sarà disponibile, quindi, solo per un breve periodo di tempo. I nuovi utenti possono richiederla anche tramite una eSIM.

Da segnalare che, per chi vuole più Giga, Kena propone diverse soluzioni alternative, garantendo agli utenti l'accesso a offerte vantaggiose con l'uso della rete 5G e altri vantaggi. Per tutti i dettagli basta consultare il sito dell'operatore.

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