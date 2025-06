Passa a Kena: 200 GB, minuti illimitati e attivazione gratis

Chi sta valutando un cambio di operatore può considerare una nuova proposta interessante da parte di Kena Mobile. L'operatore ha attivato un'offerta dedicata ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, ho. Mobile e da altri operatori virtuali, tra cui PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile, Tiscali e 1Mobile. È disponibile anche per chi sceglie un nuovo numero.

L’offerta prevede 100 GB al mese in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 5,99 euro mensili. Tuttavia, chi attiva il servizio di ricarica automatica raddoppia il traffico dati fino a 200 GB al mese, mantenendo lo stesso prezzo. Per avere questa promozione basta andare sul sito di Kena Mobile.

Le caratteristiche dell'offerta di Kena

I GB di Kena Mobile sono fruibili su rete TIM, con velocità fino a 60 Mbps in download: un valore adeguato per lo streaming in diretta, la navigazione social e l’utilizzo professionale in smart working.

L'offerta include anche 8 GB utilizzabili all’interno dell’Unione Europea, oltre al supporto VoLTE, il servizio che consente di effettuare chiamate su rete 4G per una qualità audio superiore, disponibile sui dispositivi compatibili.

In fase di attivazione è possibile ottenere un mese gratuito e zero costi di attivazione (anziché i consueti 4 euro) semplicemente accettando i consensi commerciali richiesti. Il bonus del primo rinnovo avviene in automatico e non richiede ulteriori passaggi da parte dell'utente.

Per conoscere tutti i dettagli e verificare la compatibilità con l’operatore di provenienza, è possibile consultare il sito ufficiale di Kena Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.