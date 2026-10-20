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Passa a Iliad TOP 230: tanti giga, SMS illimitati e nessun costo nascosto in chiamata

Iliad TOP 230 a 9,99€ al mese: hai 230 GB, 5G e chiamate illimitate.
Passa a Iliad TOP 230: tanti giga, SMS illimitati e nessun costo nascosto in chiamata
Iliad TOP 230 a 9,99€ al mese: hai 230 GB, 5G e chiamate illimitate.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 20 ott 2026
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Una tariffa mobile ricca di giga senza superare i 10 euro al mese? Iliad Top 230 è disponibile a 9,99 euro al mese per sempre con un'offerta che comprende 230 giga in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati e altri 18 giga da utilizzare in roaming nell'Unione Europea. L'offerta è aperta a tutti, con portabilità del numero garantita, e prevede un costo iniziale di 9,99 euro per la SIM.

Attiva l'offerta

Iliad Top 230 (1)

Con 230 giga a disposizione hai tutti i giga che ti servono se utilizzi spesso lo smartphone fuori casa per navigazione, social network, piattaforme video e musica o per condividere la connessione con il tuo PC quando il WiFi non è disponibile. Avrai anche la possibilità di sfruttare le reti 5G se il tuo smartphone è compatibile nelle aree coperte.

Ampia libertà anche per chiamate e messaggi dato che sono illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e nell'Unione Europea e sono inclusi anche minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada. I 18GB aggiuntivi di roaming ti permetteranno invece di continuare a navigare quando viaggi nei paesi dell'Unione Europea. Puoi contare anche su hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, portabilità del numero e tecnologia VoLTE.

Iliad Top 230 è un'offerta molto interessante se vuoi tanti giga, chiamate senza limiti e un canone mensile fisso che non sia troppo elevato.

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