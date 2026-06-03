Passa a Iliad con l'offerta di giugno 2026 da meno di 10 €/mese: il prezzo è fisso per sempre

Per passare a Iliad a giugno 2026, l'offerta giusta su cui puntare è TOP 250 Plus. Si tratta di una tariffa limited edition che mette a disposizione tanti Giga in 5G a meno di 10 euro al mese, con prezzo fisso per sempre. In aggiunta, questa tariffa include 25 GB extra in roaming in UE, un bonus ottimo in vista dell'estate. Per chi attiva l'offerta, inoltre, c'è la possibilità anche di attivare la fibra ottica Iliad, con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese.

I nuovi utenti hanno la possibilità di richiedere TOP 250 Plus (anche con eSIM) tramite il sito ufficiale di Iliad. L'offerta è valida per tutti i nuovi clienti (con o senza portabilità) e anche per i già clienti che hanno la possibilità di richiedere un cambio offerta. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Perché scegliere l'offerta di Iliad

TOP 250 Plus mette a disposizione dei nuovi utenti la possibilità di sfruttare minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia oltre a minuti illimitati dall'Italia verso oltre 60 destinazioni estere. Ci sono anche 250 GB in 4G e 5G oltre a 25 GB extra in roaming in UE.

Il canone è di 9,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum. Il prezzo è fisso per sempre, senza alcun vincolo di permanenza. L'offerta prevede la possibilità di attivazione con portabilità da un altro operatore oppure richiedendo un nuovo numero.

Tra i vantaggi aggiuntivi troviamo:

la possibilità di attivare la fibra ottica Iliad a 22,99 euro al mese

a l'accesso alle offerte per l' acquisto a rate di un nuovo smartphone

di un nuovo smartphone la possibilità di attivazione tramite eSIM

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online.

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