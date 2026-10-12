Passa a Iliad a meno di 10 euro/mese per sempre: questa è la promo da scegliere

L'offerta giusta per passare a Iliad nel corso del mese di ottobre 2026 non può che essere TOP 230, promozione limited edition che mette a disposizione dei nuovi utenti ben 230 GB in 5G con un prezzo fisso per sempre di 9,99 euro al mese. Da segnalare anche che questa promo sblocca lo sconto sulla fibra Iliad, che sarà attivabile a 22,99 euro al mese. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Iliad, tramite il link qui di sotto. L'offerta in questione sarà disponibile solo per un breve periodo ed è attivabile da tutti i nuovi clienti che scelgono l'operatore, con o senza portabilità del numero.

L'offerta giusta per passare a Iliad

Con TOP 230 è possibile accedere a una tariffa completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo minuti e SMS illimitati, in Italia e in Europa, oltre a minuti illimitati dall'Italia all'estero, con tante destinazioni internazionali incluse.

Ci sono anche 230 GB in 5G a disposizione degli utenti ogni mese. La promozione prevede un costo di 9,99 euro al mese, fisso per sempre, oltre a un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Iliad c'è la possibilità di attivazione tramite eSIM oltre all'acquisto di un nuovo smartphone a rate, scegliendo tra i modelli Apple e Samsung.

Da segnalare anche lo sconto sulla fibra Iliad da 5 Gigabit che sarà disponibile con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese per chi ha attivato TOP 230.

La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che scelgono Iliad, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale.

Si tratta di una promozione disponibile solo per un breve periodo di tempo.

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