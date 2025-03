Passa a ho. Mobile: tanti Giga, minuti illimitati e prezzo top

Il passaggio all'operatore ho. Mobile consente di attivare la promozione da 6,99 euro al mese che include 150 Giga, minuti illimitati e SMS illimitati. Per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena, Tiscali e altri operatori di telefonia mobile virtuali, il costo di attivazione è scontato a 2,99 euro invece di 29,99 euro (lo stesso discorso vale per l'attivazione di un nuovo numero).

Attivo dal 2018, l'operatore MVNO ho. Mobile si appoggia alla rete Vodafone, offrendo dunque una delle migliori infrastrutture in termini di tecnologia e velocità di connessione. A questo proposito, è importante sottolineare che tutte le offerte 4G si spingono ad una velocità in download fino a 60 Mbps, più che sufficiente dunque per offrire la migliore esperienza d'uso possibile.

Passa a ho. Mobile con l'offerta da 6,99 euro al mese

Ricapitolando, l'offerta di ho. da 6,99 euro al mese propone 150 Giga in 4G, minuti e messaggi illimitati, pù un costo di attivazione scontato a 2,99 euro per chi richiede la portabilità del suo numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Kena e Lycamobile, oltre che per quanti attivano un nuovo numero.

Tra i servizi inclusi nell'offerta si annoverano invece la navigazione in hotspot e l'opzione Fai ripartire i tuoi Giga. La prima funzionalità permette di condividere i dati mobili della propria offerta con altri dispositivi quali smartphone, tablet e computer, mentre la seconda consente di rinnovare in anticipo l'offerta e riprendere così ad utilizzare i Giga quando vengono utilizzati tutti prima del rinnovo.

L'operatore MVNO mette poi a disposizione anche l'opzione ho. il Turbo, per navigare in 5G sfruttando sempre l'infrastruttura della rete Vodafone. L'opzione ha un costo di 1,29 euro al mese e può essere attivata in qualsiasi momento (a patto di avere un dispositivo idoneo e di essere coperti dalla rete 5G).

Volendo è inoltre possibile richiedere la eSIM, al prezzo di 1,99 euro una tantum, al momento dell'attivazione dell'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.