Passa a ho. Mobile: fino al 28 marzo super offerta a 5,99€

Tra le offerte mobile più interessanti del mese segnaliamo quella dell'operatore ho. Mobile: fino al 28 marzo i nuovi clienti e coloro che scelgono di portare il loro numero in ho. proveniendo da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena, Daily e altri MVNO, possono attivare la nuova offerta da 5,99 euro al mese con 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati. Per loro il costo di attivazione è scontato a 2,99 euro, mentre i clienti Vodafone, TIM, Fastweb, Very Mobile e WindTre pagano il prezzo pieno (29,90 euro).

L'operatore virtuale ho. si appoggia alla rete di Vodafone, tra le migliori per infrastruttura, stabilità e velocità di connessione. A questo proposito, confermiamo che tutte le offerte 4G di ho. Mobile garantiscono una velocità in download e upload fino a 60 Mbit/s, un valore più che soddisfacente per le esigenze di ognuno.

L'offerta di ho. Mobile da 5,99 euro al mese

La nuova offerta di ho. da 5,99 euro al mese include 100 Giga in 4G, insieme a minuti e SMS illimitati. Coloro che richiedono la portabilità del vecchio numero da Iliad, CoopVoce, Kena, PosteMobile, Daily e altri MVNO pagano 2,99 euro per l'attivazione, invece i clienti Vodafone, TIM, Very Mobile, WindTre e Fastweb 29,90 euro.

All'interno dei Paesi dell'Unione europea questa offerta consente di utilizzare tutti i minuti e gli SMS senza costi aggiuntivi, in più si hanno 7,60 Giga per navigare in Internet. Tra i servizi inclusi vi è anche la navigazione in hotspot, attraverso la quale chiunque può condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo, come ad esempio uno smartphone, un computer o un tablet.

Tra le opzioni disponibili vi è poi ho. Riparti, una funzionalità che compare in automatico quando si stanno per terminare i Giga e a Giga esauriti prima della data di rinnovo. Premendo sul tasto "Riparti" si può tornare a navigare online rinnovando in anticipo l'offerta, a patto di avere un credito residuo sufficiente per coprire quello che è il costo del rinnovo anticipato.

