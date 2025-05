Passa a Ho. Mobile: 200 GB in 5G a prezzo shock solo per pochi giorni

Cambiare operatore di telefonia mobile non è mai stato così conveniente: passando a ho. Mobile hai infatti la possibilità di avere 200 GB di traffico dati in 5G con minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese per sempre. Attiva subito l’offerta prima che scada.

Tanti vantaggi per la tua connessione mobile

Che tu voglia portare il tuo numero in ho. Mobile o attivare una nuova utenza, l’offerta disponibile in queste ore è davvero qualcosa di interessante. Con ho. Mobile, infatti, puoi avere:

Navighi al massimo della velocità anche in 5G!

Navigazione in hotspot

Numero 42121 per credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Fai ripartire i tuoi Giga a 9,99€

L’offerta è davvero completa e include 200 GB (con il 5G senza costi aggiuntivi), minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. Con la particolarità che nel caso in cui un mese esaurissi i 200 Giga, puoi ottenerne immediatamente altri 200 rinnovando in anticipo il piano senza dover attendere l’arrivo del giorno prestabilito.

Una soluzione estremamente conveniente soprattutto perché ti consente di avere una maggiore flessibilità e rispondere puntualmente a ogni esigenza. Se, per esempio, sei in vacanza e stai guardando un film o c’è una serie TV che ti sta coinvolgendo, non devi rinunciare a guardarla perché avrai sempre a disposizione la quantità di Giga necessari e una rete veloce e stabile come quella in 5G di ho. Mobile per guardare tutti i contenuti in streaming in alta definizione che vuoi.

Vuoi approfittare di questa offerta? Puoi scegliere di attivare il piano ho. Mobile in tre modi: pagando online e ricevendo la SIM a casa, ricevendo la SIM nell’edicola più vicina a casa tua o, se il tuo smartphone le supporta, richiedere l’eSIM e attivare la nuova tariffa in pochissimi minuti.

