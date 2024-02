Pass Sport NOW: vivi lo Sport di Sky da soli 9,99€/mese

Sei un appassionato di sport alla ricerca di un modo innovativo e flessibile per seguire tutte gli eventi trasmessi da Sky Sport? NOW, la piattaforma on-demand creata da Sky Group, ti offre la soluzione perfetta con il suo Pass Sport, partendo da un prezzo imbattibile di soli 9,99 € al mese.

Vivi il grande sport con NOW

Il Pass Sport di NOW è il biglietto d'ingresso per vivere al meglio l'emozione dello sport in diretta. Immagina di avere a disposizione, comodamente dalla tua TV o dispositivo preferito, le partite più avvincenti della Serie A TIM 2023-2024, con tre incontri di punta ogni giornata. E non è tutto: il Pass Sport ti permette di guardare le emozionanti sfide della UEFA Champions League 2023-2024, con 121 match su 137 a stagione disponibili per te. Ma l'offerta sportiva di NOW non si ferma qui: Serie BKT, Serie C, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e molti altri eventi sportivi sono pronti a regalarti momenti indimenticabili.

Con NOW hai massima flessibilità: dimentica i vincoli degli abbonamenti tradizionali e goditi la libertà di scegliere solo ciò che desideri guardare. Il sistema dei PASS di NOW è stato pensato per adattarsi perfettamente ai tuoi gusti e alle tue esigenze, permettendoti di modificare la tua selezione di contenuti in qualsiasi momento. E la qualità? Assicurata, con molti eventi disponibili in alta definizione e, per gli appuntamenti selezionati, anche in 4K Ultra HD.

Accedere ai tuoi sport preferiti non è mai stato così semplice: tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione internet. NOW è fruibile su smart TV, computer, tablet, smartphone e console, offrendoti la massima libertà di visione, dove e quando vuoi.

Il Pass Sport è solo una delle opzioni disponibili su NOW, che include anche Cinema e Entertainment, tutti acquistabili singolarmente o in combinazioni su misura per te, a partire dall’incredibile prezzo di 6,99 €.

Non perdere l'occasione di trasformare la tua passione per lo sport in un'esperienza di visione senza precedenti. Visita il sito ufficiale di NOW per tutti i dettagli e per esplorare il vasto catalogo disponibile. Con NOW, l'intrattenimento di qualità è a portata di mano, semplice, economico e su misura per te. Scegli ora il Pass Sport e preparati a vivere ogni momento sportivo con emozione e senza compromessi.

