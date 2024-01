Party continuo con la cassa JBL al 22% di sconto su Amazon

La cassa Bluetooth JBL Go 3 offre un'esperienza di ascolto potente e portatile, ideale per chiunque ami la musica in movimento. Con il rinomato JBL Pro Sound che garantisce bassi corposi, questo altoparlante senza fili è progettato per offrire un suono di alta qualità dal tuo smartphone o tablet, rendendo le tue giornate più vivaci con la colonna sonora perfetta.

Il design del JBL Go 3 è caratterizzato da tessuti variopinti, inserti espressivi e dimensioni compatte, conferendo uno stile trendy che si abbina a un suono audace. La portabilità è un punto forte, rendendo questo speaker tascabile ideale per chi è sempre in movimento e desidera un dispositivo compatto che occupi poco spazio.

La resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IPX67 rende il JBL Go 3 un compagno affidabile anche in ambienti più avversi, consentendo di ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia senza preoccupazioni.

Con un'autonomia eccezionale, la batteria ricaricabile del JBL Go 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless con una sola carica. Questo diffusore senza fili si connette facilmente a laptop, tablet e smartphone tramite Bluetooth, offrendo un'esperienza di ascolto senza complicazioni. Inoltre, il pacchetto include il cavo USB Type C per la ricarica, garantendo una maggiore convenienza.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 22% sulla cassa JBL che viene venduta al prezzo totale di 34,99€.