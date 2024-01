Parti spesso in aereo e ogni volta hai il dubbio che la compagnia aerea non ti faccia passare la tua valigia come bagaglio a mano? Non devi più preoccupartene perché oggi su Amazon abbiamo scovato il prodotto perfetto per te: il bagaglio a mano dalle dimensioni perfette che ora paghi solamente 10 euro.

Un piccolissimo investimento che ti eviterà di dover spendere soldi aggiuntivi e imprevisti in aeroporto.

Bagaglio a mano: comodo, pratico e dalle dimensioni perfette per i tuoi viaggi brevi!

Questo bagaglio a mano, conforme con le dimensioni dettate dalle compagnie aeree, è realizzato in poliestere resistente è impermeabile e leggero. Non solo è perfetto per diversi utilizzi: come borsa da aereo, borsa per il weekend, borsa sportiva, borsa da palestra, borsa da viaggio e bagaglio a mano.

È conforme alle dimensioni del bagaglio a mano di Ryanair, ovvero40 x 20 x 25 cm, una borsa da viaggio Ryanair e la "piccola borsa” Ryanair e viene accettata sul volo Ryanair come “second bags”. La tasca posteriore con cerniera può essere fissata alle tasche della valigia con le ruote. Dotato di tasca con cerniera per riporre il passaporto e la carta di bordo che li rende facili da raggiungere e allo stesso tempo protetti dalla cerniera.

Presenta anche una tracolla imbottita regolabile che allevia la pressione sulla spalla quando viene indossato come borsa a tracolla. Questa, sebbene sia una piccola borsa, offre molto spazio per diversi indumenti di ricambio, dispositivi elettronici e piccoli oggetti come iPad, riviste, ecc.

Prendilo ora su Amazon a soli 10 euro!

