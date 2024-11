Parti all'estero con i punti RevPoints del conto Revolut

Il Ponte del 1° novembre è ormai alle spalle, ma tra un mese esatto sarà tempo del Ponte dell'Immacolata, senza contare che si avvicinano a grandi passi le festività di fine anno. E si sa, questo è il periodo ideale per organizzare una partenza all'estero, soprattutto se si amano i viaggi sopra ogni cosa.

A proposito di viaggi e tutto ciò che concerne una vacanza, ti segnaliamo la possibilità di risparmiare sia sui voli che sulle strutture ricettive con il programma gratuito RevPoints del conto online Revolut. Grazie a varie partnership con aziende leader nel settore, Revolut è in grado di offrire ai suoi clienti numerosi vantaggi da questo punto di vista.

Tra le altre cose, l'apertura del conto è gratuita e avviene tramite questa pagina del sito ufficiale Revolut.

Come partire all'estero con i punti RevPoints di Revolut

Con RevPoints i Revolut è possibile trasformare i propri punti in viaggi, soggiorni ed esperienze locali. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il programma RevPoints offre fino a un punto per ogni euro speso con la carta Revolut, base al piano scelt:

Standard (gratuito): 1 punto per ogni 10 euro di spesa

Plus (3,99 euro al mese): 1 punto per ogni 10 euro di spesa

Premium (9,99 euro al mese): 1 punto per ogni 4 euro di spesa

Metal (15,99 euro al mese): 1 punto per ogni 2 euro di spesa

Ultra (45 euro al mese): 1 punto per ogni euro di spesa

Tra i vantaggi più significativi l'opportunità di ottenere un miglio per ogni punto convertito, grazie alla partnership tra Revolut e le migliori compagnie aeree, tra cui KLM, Air France, Iberia, British Airways e altre. Lo stesso meccanismo può essere sfruttato per ottenere interessanti sconti sulle prenotazioni delle strutture ricettive convenzionate con Revolut, oppure sulle esperienze local in una o più città della propria vacanza.

Maggiori informazioni riguardo il programma RevPoints a questa pagina del sito di Revolut.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione