Parrot OS 5.3: implementato Linux 6.1 LTS

Il team di sviluppatori della distribuzioni Linux Parrot Security OS ha reso disponibile, in seguito ad un comunicato pubblicato nel blog ufficiale del progetto, la nuova build aggiornata di questo sistema operativo open source, basato sui pacchetti software provenienti dai repository di Debian 11 "Bullseye", dedicato alle operazioni di ethical hacking, penetration test e più in generale ai settori della sicurezza informatica, della privacy in rete e dello sviluppo software. Parrot OS 5.3 include diverse novità interessanti, ad esempio una delle più rilevanti è sicuramente l'implementazione di Linux 6.1 LTS. Questa versione del kernel del Pinguino integra una vasta pletora di driver e firmware aggiornati che abilitano il supporto ad un vastissimo bacino di periferiche hardware presenti in commercio.

Parrot OS 5.3 beneficia del supporto al ready-to-use virtual machine appliances per l'architettura hardware x86_64 e ARM64. Le 64-bit appliances sono disponibili in formato OVA per i programmi di virtualizzazione Virtualbox e VWWare. Mentre per quanto riguarda le ARM 64-bit appliance sono reperibili per l'applicazione UTM, su macchine con Apple Silicon, che sfrutta il popolare machine emulatore software QEMU.

L'ambiente grafico di riferimento di Parrot OS 5.3 è sempre MATE 1.24.1, la stessa versione della precedente release, questo perché si tratta della medesima build presente nei repository di Debian 11 "Bullseye", con tutta probabilità nel prossimo futuro è plausibile che i coder della distribuzione scelgano di affidarsi ai pacchetti di Debian Sid per le prossime versioni di Parrot OS, cosi da poter accedere più rapidamente alle edizioni di MATE, e dei diversi pacchetti "core" del sistema operativo, senza dover attendere necessariamente l'avvio del nuovo ramo di testing del progetto Debian.

Il media d'installazione di Parrot OS 5.3 è reperibile direttamente sul sito ufficiale gestito dai programmatori. Come accennato poco prima sono disponibili i file ISO per i normali PC x86 oltre che per diverse board ARM come il Raspberry Pi.