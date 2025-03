Parla una nuova lingua con Babbel: corsi online e lezioni dal vivo

Imparare una nuova lingua non è mai stato così accessibile e coinvolgente. Grazie a Babbel, oggi chiunque può apprendere una lingua straniera con un metodo efficace e scientificamente collaudato, che ha già conquistato oltre 15 milioni di utenti nel mondo.

Un metodo comprovato e sviluppato da esperti

Babbel si distingue per un approccio didattico innovativo, progettato da un team di oltre 150 esperti in linguistica e apprendimento. Il suo metodo è basato su brevi lezioni interattive incentrate su conversazioni reali, permettendo agli studenti di apprendere in modo pratico e naturale.

Un'offerta formativa ampia e flessibile

Babbel offre corsi in ben 14 lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano.

Gli utenti possono scegliere il percorso di apprendimento più adatto alle proprie esigenze, alternando lezioni interattive su app a corsi dal vivo con insegnanti certificati, grazie alla piattaforma Babbel Live. Questa combinazione garantisce una progressione rapida e l’acquisizione di competenze comunicative solide.

Un apprendimento coinvolgente e motivante

Uno degli elementi chiave del metodo Babbel è la varietà di strumenti disponibili per rendere l’apprendimento più stimolante. Oltre alle lezioni interattive, gli utenti possono accedere a:

Podcast tematici

Giochi linguistici

Dialoghi realistici

Attività di ripasso personalizzate

Queste risorse consentono di immergersi nella lingua e nella cultura, facilitando la memorizzazione e il miglioramento della pronuncia.

Scegli il tuo abbonamento e inizia subito

Babbel offre diverse opzioni di abbonamento per adattarsi alle esigenze di ogni studente:

6 mesi : €8.99 al mese (€71.94, scontato a €53.94) – Risparmia il 25%

: €8.99 al mese (€71.94, scontato a €53.94) – Risparmia il 25% 12 mesi : €5.99 al mese (€143.88, scontato a €71.88) – Risparmia il 45%

: €5.99 al mese (€143.88, scontato a €71.88) – Risparmia il 45% Accesso a vita: €599.99, ora in offerta a €299.99 – Pagamento una tantum!

Registrarsi a Babbel è semplice: basta scegliere la lingua da imparare e iniziare subito il corso. Che tu voglia migliorare il tuo inglese per il lavoro, imparare il francese per un viaggio o scoprire una lingua completamente nuova, Babbel offre gli strumenti giusti per parlare davvero fin dalle prime lezioni.Per conoscere l'offerta completa di Babbel clicca qui.

