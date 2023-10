Panni subito asciutti con la MEGA OFFERTA sull'asciugatrice Samsung

L'asciugatrice Crystal EcoDry è un elettrodomestico essenziale per la tua lavanderia. Con una capacità di carico di 7 kg e dimensioni compatte di 60x85x55 cm, si adatta facilmente a qualsiasi spazio. La finitura porta bianca e panel nero dà un tocco elegante. Ma ciò che la rende davvero speciale sono le sue caratteristiche. La tecnologia Optimal Dry utilizza 3 sensori per monitorare umidità e temperatura, garantendo che i tuoi vestiti siano asciutti in fretta con il minimo consumo energetico.

Il filtro 2 in 1 cattura i pelucchi, rendendo la manutenzione semplice e garantendo alte prestazioni. Inoltre, l'asciugatrice offre un programma Rapido 35', che ti consente di avere 1 kg di bucato asciutto in soli 35 minuti. Il motore Digital Inverter, durevole fino a 20 anni, funziona in modo silenzioso ed efficiente, riducendo il consumo energetico. In breve, questa asciugatrice è un'aggiunta preziosa alla tua casa, combinando prestazioni ottimali e facilità d'uso e in più viene proposta con un'offerta molto competitiva.

L'offerta, dunque, corrisponde ad uno sconto del 27% presente su Amazon sull'asciugatrice Samsung che vi darà la possibilità di acquistare questo elettrodomestico al prezzo finale di 438,90€.