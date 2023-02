Panasonic: cuffie wireless con 50h di ascolto a prezzo MINI (34€)

Questa che ti sto per segnalare è un'offerta bomba da non perdere assolutamente. Anche perché è un minimo storico. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffie wireless Panasonic a soli 34,90 euro, invece che 54,99 euro.

Come ti dicevo questo è il prezzo più basso di sempre, per cui per averle dovrai battere la concorrenza, che sarà molta. Queste cuffie hanno un design Over-ear e offrono un suono di altissima qualità sia per ascoltare musica che per effettuare chiamate. Sono molto comode nonostante le generose dimensioni e quindi le potrai tenere anche per tutto il giorno.

Cuffie wireless Panasonic: il meglio a un prezzo shock

Le cuffie wireless Panasonic sono state progettate in modo da offrire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di utilizzo continuo. Infatti hanno dei comodi padiglioni che sono morbidi e non stringono. L'archetto lo puoi regolare come vuoi e hanno un meccanismo girevole che ti permette anche ti portarteli dietro occupando pochissimo spazio.

I driver da 40 mm al neodimio di cui sono dotati e il sistema XBS, ti offre una combinazione di suono incredibile. Sentirai bassi profondi e potenti e alti cristallini, senza mai nessuna distorsione anche ad alto volume. Si collegano rapidamente ai tuoi dispositivi come smartphone, tablet, PC, TV e tanto altro. Mantengono una connessione stabile con zero latenza. Hanno poi un'autonomia incredibile di ben 50 ore con una sola ricarica. Poi con la funzione Quick Charge, in soli 15 minuti di ricarica avrai a disposizione fino a 3 ore di riproduzione.

Sono veramente una cannonata. Ma inutile dire che a questo prezzo le vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Per cui vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Panasonic a soli 34,90 euro, invece che 54,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.