Paint non muore mai: la tela al centro

Microsoft ha acquisito la consapevolezza di quanto gli utenti siano affezionati a Paint e, dopo aver annunciato il mese scorso l'introduzione del supporto al tema scuro, tocca ora a un'altra novità: la tela centrata rispetto alla finestra del software (oggi è allineata a sinistra). Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, ma un'ennesima testimonianza di come il progetto non sia stato abbandonato a se stesso.

Ecco il messaggio rivolto agli Insider dal team del gruppo di Redmond al lavoro sul software, attraverso le pagine del blog ufficiale. Il post è firmato da Dave Grochocki (Principal Product Manager Lead di Windows Inbox Apps).

Abbiamo alcuni piccoli miglioramenti per l'applicazione di Paint in distribuzione agli Insider di Windows nei canali Canary e Dev (versione 11.2306.23.0). Con questo aggiornamento, ci stiamo concentrando sulle ottimizzazioni introdotte in precedenza quest'anno, aggiungendo il supporto per il posizionamento centrale della tela! Siamo inoltre intervenuti con piccole ottimizzazioni all'interfaccia della barra degli strumenti.