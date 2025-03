Paint ottiene un nuovo hub Copilot ed è disponibile per tutti

A gennaio 2025, Microsoft ha iniziato a distribuire la funzionalità Generative Erase di Paint a tutti gli utenti, seguita da Image Creator a febbraio 2025. Ora, Microsoft sta raggruppando tutte queste funzionalità AI sotto il pulsante hub "Copilot", disponibile nella barra degli strumenti dell’app. Il pulsante hub Copilot è ora disponibile per tutti su Windows 11 (non è richiesto alcun programma Insider). Per visualizzarlo basta aggiornare l’app dal Microsoft Store. Tale pulsante sembra essere stato incluso giorni fa. Tuttavia, è possibile che non tutti troveranno già la nuova modifica. Non appena si apre Paint, gli utenti noteranno che il collegamento Image Creator è stato sostituito con il pulsante Copilot.

Paint: le tre funzionalità incluse nell’hub Copilot su Windows 11

Toccando l'icona Copilot verranno mostrate tre opzioni: Image Creator, Generative Erase e Background Removal. C'è una quarta opzione chiamata "Cocreator", che non è disponibile per i normali PC Intel o AMD in quanto richiede un processore basato su NPU, come Snapdragon X Elite o Intel Lunar Lake. Cocreator consente di trasformare i tuoi disegni in opere d'arte professionali. D'altra parte, Creator consente di generare immagini. Come accennato, "Image Creator" consente di creare immagini utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.

Per iniziare, basta solo selezionare l'opzione Image Creator nell'hub Copilot e iniziare a descrivere l'immagine che si desidera creare nella casella di testo. La casella di testo appare sul lato destro dell'app Paint e richiede di inserire una descrizione dell'opera che si desidera creare. Con questa funzione, non appena si descrive l'immagine, l’utente sarà in grado di scegliere lo stile, tra cui Carboncino, Schizzo, Acquerello, Pittura a olio, Arte digitale, Fotorealistico, Anime e Pixel Art. Ogni stile ha un'icona rappresentativa che fornisce un suggerimento visivo del suo. Quando si clicca sul pulsante Crea, Paint crea tre diverse varianti dell'immagine e si può scegliere quella che si preferisce. È possibile copiare tutte le immagini o salvarle nell'archivio locale. Naturalmente, la funzionalità richiede un account Microsoft e dipende dai crediti di utilizzo dell'AI.

Generative Erase consente di cancellare oggetti dall'immagine. Basta disegnare sull'area che si desidera cancellare, selezionare Applica e Paint si occuperà di tutto. Infine, la terza opzione riguarda la rimozione dello sfondo, che consente di rimuovere lo sfondo dalle immagini e di salvare il file come PNG trasparente. Quest’ultima è forse la funzionalità AI più interessanti tra quelle presenti in Paint.