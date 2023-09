Paint Cocreator: tool AI basato su DALL-E ora su Windows Insider

Microsoft Paint integrerà presto strumenti di intelligenza artificiale basati su DALL-E di OpenAI. Il primo di questi si chiama Paint Cocreator e permette di creare immagini (anche complesse) partendo da una descrizione di poche parole. Ad annunciare questa novità è stata la stessa azienda di Redmond con un articolo sul proprio blog ufficiale. Al momento Paint Cocreator è disponibile in anteprima su Windows Insider, canali Canary e Dev (versione 11.2309.20.0 o successive) per gli utenti di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Australia, Canada, Germania e Italia.

Paint Cocreator: creare opere d’arte in pochi secondi grazie all'AI

Per utilizzare Paint Cocreator su Windows 11 basterà cliccare sul tasto apposito (che si trova nella barra degli strumenti) e inserire la propria richiesta di testo. Una volta che l’intelligenza artificiale avrà generato l’immagine, gli utenti potranno applicare lo stile che preferiscono e selezionare una delle tre varianti grafiche proposte. Fatto ciò, l’immagine scelta verrà aggiunta immediatamente alla tela e sarà pronta per essere modificata. L’azienda di Redmond ha comunque sottolineato che Paint Cocreator applica il filtraggio dei contenuti e altre misure di protezione dedicate. Queste servono ad impedire la generazione di immagini dannose, offensive e inappropriate. Inoltre, la piattaforma viene continuamente ottimizzata in base all’utilizzo e ai feedback degli utenti.

Microsoft ha inoltre dichiarato che in una prima fase l’accesso a Cocreator verrà distribuito lentamente. Scaricato l’aggiornamento, gli utenti dovranno iscriversi alla waitlist accedendo con il proprio account Microsoft e poi cliccando sul nuovo pulsante Cocreator. Una volta ottenuto l’accesso, verrà inviata una notifica via e-mail e 50 crediti per iniziare. Ogni credito permetterà di generare una serie di immagini. È comunque probabile che, terminati questi crediti, per continuare ad utilizzare Paint Cocreator sarà necessario acquistare altri crediti singolarmente o tramite abbonamento. Microsoft al momento non ha rilasciato dettagli su come ottenere nuovi crediti. Per saperne di più bisognerà attendere nuove comunicazioni ufficiali, che potrebbero già arrivare nelle prossime settimane.