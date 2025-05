Paghi una volta, lo usi per sempre: l’imperdibile offerta cloud di pCloud

pCloud, uno dei leader mondiali nel settore dello storage cloud, lancia una promozione imperdibile: piani a vita con sconti esclusivi e pagamento unico, a partire da soli 199 euro. Se sei alla ricerca di una soluzione definitiva per la gestione e la protezione dei tuoi dati, questa è l’occasione perfetta per investire in uno spazio cloud sicuro e affidabile.

Da oltre 10 anni, più di 20 milioni di utenti hanno scelto pCloud per la sua affidabilità e sicurezza. Ora puoi unirti a loro scegliendo uno dei seguenti piani a prezzo ribassato:

Ultra 10 TB a vita: 1190€ anziché 1890€

a vita: anziché 1890€ Premium Plus 2 TB a vita: 399€ invece di 599€

a vita: invece di 599€ Premium 500 GB a vita: 199€ anziché 299€

Tutti i piani prevedono un pagamento una tantum, senza costi ricorrenti. In più, puoi provare il servizio senza rischi grazie ai 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

I vantaggi che ti faranno amare pCloud

La sicurezza dei dati è il cuore dell’offerta pCloud. I file sono archiviati in data center certificati e protetti da crittografia AES a 256-bit e protocolli TLS/SSL. Il rispetto delle severe leggi sulla privacy svizzere assicura una protezione dati di livello militare, ideale per privati e professionisti.

Con pCloud puoi caricare file di ogni dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare file fino a 30 giorni prima. La piattaforma è perfetta anche per il lavoro in team: puoi condividere file con link protetti, collaborare in cartelle comuni e raccogliere file con un solo clic.

Con il lettore integrato puoi ascoltare musica e guardare video direttamente dal cloud. Inoltre, il sistema di backup automatico da smartphone e PC, unito alla sincronizzazione in tempo reale, garantisce che i tuoi dati siano sempre accessibili, anche offline.

pCloud permette il trasferimento facile di dati da altri servizi cloud o dispositivi. Che si tratti di ricordi o documenti importanti, potrai centralizzare tutto nel tuo spazio personale con un backup semplice e veloce.

Con prezzi scontati, pagamento unico e caratteristiche avanzate, pCloud si conferma tra le migliori soluzioni di cloud storage disponibili oggi. Scegli ora il tuo piano a vita a a partire da 199 euro e assicurati spazio, sicurezza e libertà digitale per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.