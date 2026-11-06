Paghi una volta e lo usi per sempre: come funziona lo sconto sui piani a vita di pCloud

Dover rinnovare ogni mese o ogni anno abbonamenti cloud per conservare foto, documenti e backup dei dispositivi può diventare una spesa ricorrente fastidiosa che, nel lungo periodo, può pesare in modo considerevole sul bilancio personale. Quindi, se cerchi una cassaforte digitale che sia in qualche modo definitiva, la piattaforma di archiviazione svizzera pCloud rinnova la sua ormai celebre campagna promozionale sui piani a vita, consentendoti di ottenere spazio cloud per sempre con un unico pagamento una tantum senza costi nascosti o canoni futuri.

La proposta dell'offerta si adatta a differenti volumi di dati: con gli sconti attivi, il profilo d'ingresso Premium da 500 GB scende da 279 euro a 219 euro con 1000 GB di traffico per link condivisi. Il taglio più versatile e richiesto, il Premium Plus da 2 TB, cala da 709 euro a soli 499 euro (con 4 TB di traffico condiviso), mentre per chi gestisce archivi sterminati di video, progetti grafici pesanti o interi database familiari c'è il piano Ultra da 10 TB a 1.499 euro invece di 2.799 euro, con un risparmio netto di ben 1.300 euro e 20 TB di traffico compresi.

In ogni sottoscrizione sono incluse le stesse funzionalità: a cominciare dal debutto delle nuove sezioni Foto, che riorganizza gli scatti tramite visualizzazione cronologica, mappa geografica e funzioni di intelligenza artificiale per raggruppare i ricordi, e Documenti, una vera suite di lavoro con sei editor integrati per creare e modificare in tempo reale documenti, fogli di calcolo, presentazioni, file di testo, PDF e Markdown direttamente da browser o app mobile.

Per il resto, la sicurezza è certificata dagli standard della legislazione svizzera sulla privacy, con crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit nei data center europei, affiancata da ripristino delle versioni e recupero file fino a 30 giorni, player multimediale integrato per lo streaming diretto di audio e video e strumenti avanzati di backup automatico per sincronizzare smartphone, computer e piattaforme di terze parti.

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