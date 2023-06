Pagare l'F24 in modo semplice? Ci pensa Tot: ottieni un mese gratis

La gestione finanziaria della tua azienda può risultare un compito complesso e oneroso, ma grazie a Tot, un conto online per aziende con IBAN italiano, le cose stanno per cambiare. Tot offre una soluzione completa per semplificare il pagamento di tasse, tributi e F24. Un'offerta speciale ti permetterà di ricevere un mese di canone completamente gratuito.

Un'unica piattaforma per il pagamento delle tasse e dei tributi

Una delle principali sfide nella gestione finanziaria delle aziende è il pagamento degli F24, che puoi semplificare grazie a Tot. L'interfaccia di pagamento moderna e intuitiva ti guiderà passo dopo passo nella compilazione dei modelli di F24, mostrandoti solo i campi necessari per effettuare il pagamento correttamente. Inoltre, la verifica automatica dei dati inseriti garantisce la massima precisione nella compilazione. Non dovrai più perdere tempo a controllare e ricontrollare i tuoi F24.

Tot non si limita al solo pagamento degli F24, ma offre una soluzione completa per il pagamento delle tasse e dei tributi. Puoi anche scegliere se delegare completamente al tuo commercialista il compito di occuparsi del pagamento delle tasse e dei tributi, sfruttando i collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline.

Tot è il conto online tutto in uno con IBAN italiano che ti permette di gestire a 360° l'aspetto finanziario della tua azienda. Con Tot, puoi incassare e accettare pagamenti dai tuoi clienti, effettuare bonifici online ai tuoi fornitori, fare acquisti con la carta aziendale inclusa e pagare la Pubblica Amministrazione o - appunto - i tuoi F24 online. Tutto ciò può essere fatto con pochi clic, eliminando le lunghe code agli sportelli bancari.

La piattaforma offre anche funzionalità per rendere i pagamenti ancora più rapidi ed efficienti. Puoi effettuare bonifici istantanei sul tuo conto per avere subito a disposizione i fondi necessari per le tue transazioni. Inoltre, puoi inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250 mila euro. Tot ti consente inoltre di programmare i pagamenti fino a 90 giorni in anticipo, riducendo il rischio di dimenticare le scadenze e di incorrere in sanzioni o multe.

La gestione finanziaria aziendale non deve più essere un compito complicato e stressante. Approfitta dell'offerta speciale per ottenere un mese gratuito di tenuta conto.

