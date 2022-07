Pagamento in chat Instagram: arriva lo shopping diretto

Non può che essere una delle notizie migliori del momento, quella di Instagram che aggiunge la funzione di pagamento in chat, una notizia che potrebbe cambiare le sorti dei processi di acquisto. Ebbene sì, arriva lo shopping in Direct, ora pagare in chat Instagram si può!

La nuova funzione di “pagamento in chat” Instagram annunciata da Meta, permette ai consumatori di comprare nei messaggi diretti e alle piccole aziende di vendere attraverso la chat sul social media. Sicura, semplice, con più vendite e senza interruzioni, la funzione di pagamento in chat Instagram potrebbe essere il futuro per le piccole imprese.

Cos’è la nuova funzione di pagamento in chat Instagram per acquistare e vendere un prodotto

Durante una conversazione, magari dopo che l’azienda mostra le varie opzioni del prodotto o servizio, l’utente può scegliere e anche comprare attraverso un pagamento che avviene direttamente in chat. Infatti, nei Direct di Instagram, l’azienda può aggiungere un pulsante di pagamento per l’utente. Quando l’acquirente clicca sul bottone di pagamento in chat Instagram, si apre un modulo tipico e comune, solito del carrello online. La finestra, semplificata, riporta i dettagli del prodotto, il totale degli acquisti e gli eventuali sconti. La scheda si può compilare direttamente nella posta di Instagram, con le informazioni legati alla carta con cui effettuare il pagamento e inserendo i dati del proprietario.

Secondo il gruppo Meta, un miliardo di persone manda messaggi ai Brand ogni settimana mediante Instagram. Tanto è vero che è proprio nella casella di messaggistica istantanea che gli utenti sfogliano i prodotti, chiedono supporto e interagiscono tramite le storie. Ecco cosa ha rivelato Meta: "Vogliamo aiutare le persone ad avviare conversazioni con le attività a cui tengono e aiutarle a trovare e acquistare i prodotti che amano in un'esperienza semplice e senza interruzioni, direttamente dal thread della chat".

Vantaggi per aziende e utenti: processo di acquisto più semplice e veloce, maggiori vendite per i Brand

La semplificazione del processo di acquisto introdotto tramite il pagamento in chat di Instagram è un vantaggio esclusivo solo ed unicamente della piattaforma poiché è una funzionalità che i concorrenti non possiedono. Acquistare e vendere in chat di Instagram ha altri benefici. In primis, consente ad acquirenti di pagare e ai venditori di riscuotere, comunicando in tempo reale e tenendo traccia degli ordini direttamente nella casella di posta del social network.

Per di più, questa nuova funzionalità velocizza il processo di acquisto. In particolare, non si tratta del tradizionale processo di pagamento, che prevede il click tra varie pagine, bensì, utilizza Meta Pay. Si tratta di un metodo di pagamento di proprietà di Meta, sintetizzato e che si effettua in pochi tocchi. Inoltre, l’elaborazione del pagamento in chat Instagram è sicura e garantita ed è assolutamente protetta. Le persone, in poco tempo, possono avviare una conversazione nei messaggi diretti di Instagram, chiedere qualsiasi cosa e completare l’acquisto direttamente nella chat. Pertanto, gli acquisti non avranno interruzioni, per cui, si prospettano molte più vendite sulla piattaforma social.

