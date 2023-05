Pagamenti RiBa: con Tot sono inclusi, senza commissioni extra

Tot è uno tra i più interessanti conti aziendali. Completo e all'avanguardia, questo moderno servizio di banking offerto da una fintech 100% italiana mette a disposizione il meglio dei classici conti correnti aziendali, tutto in un'unica soluzione: ogni titolare, infatti, ottiene un IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d'importo, servizio SDD per gestire le utenze, pagamenti F24 online, una carta di credito Visa Business e pagamenti tramite RiBa senza commissioni. In poche parole, con Tot puoi gestire tutte le tue esigenze finanziarie aziendali con la massima semplicità e convenienza. Se apri un conto ora, potrai anche ottenere un mese di canone completamente azzerato.

Pagamenti online tramite RiBa: come funzionano con Tot

Con Tot hai l'opportunità di spazzare via la concorrenza, offrendo ai tuoi fornitori un metodo di pagamento sicuro e tracciabile. Parliamo delle Ricevute Bancarie (in breve, RiBa) accettate da tutte le principali banche italiane. Con Tot non solo puoi pagare tutte le RiBa che desideri senza preoccuparti dei costi extra, ma sono anche incluse nella soglia delle operazioni annuali, disponibili per tutti i piani del conto aziendale Tot.

Grazie a Tot potrai gestire le tue RiBa una alla volta oppure tutte insieme, pagarle immediatamente o anche nell'ultimo giorno utile. La RiBa viene poi addebitata sul saldo contabile durante le prime ore della data di scadenza. È tutto già precompilato per te, quindi non devi nemmeno preoccuparti di compilare manualmente tutti i campi. Se hai cambiato idea o hai notato un errore, puoi sempre annullare la transazione, anche il giorno stesso della scadenza: in questo caso apparirà uno storno della fattura pagata nella Lista Movimenti del tuo conto.

Il conto aziendale Tot, al momento, mette a disposizione le Ricevute Bancarie "passive". Ciò significa che puoi ricevere RiBa collegate al saldo delle fatture inviate dai tuoi creditori, ma non puoi inviarle per invitare al pagamento i tuoi clienti. Come abbiamo già anticipato, pagare le RiBa con Tot non comporta alcuna commissione aggiuntiva, poiché vengono trattati come normali movimenti: è uno dei vantaggi principali di ogni piano Tot.

In quanto titolare, ti faranno sicuramente piacere queste opzioni aggiuntive relative alle RiBa fornite da Tot:

Potrai scaricare sia la ricevuta di prenotazione , che quella di avvenuto pagamento per ogni RiBa;

, che quella di per ogni RiBa; Allega la copia della fattura che stai pagando alla singola RiBa, così avrai sempre tutto in ordine;

che stai pagando alla singola RiBa, così avrai sempre tutto in ordine; Puoi mettere in pagamento le tue RiBa entro le 16:30 del giorno stesso di scadenza;

E puoi annullare il pagamento, sempre entro le 16:30, dell'ultimo giorno utile.

Tot è una tra le uniche startup fintech che ti offre la possibilità di effettuare pagamenti RiBa senza commissioni extra, includendoli in ogni piano del conto aziendale. Inoltre, con Tot puoi effettuare tantissime altre operazioni: pagare i tributi utilizzando il sistema pagoPA, pagare le deleghe F24 online, deleghe l24 e molto altro ancora. In poche parole, hai tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le tue finanze aziendali in modo semplice ed efficace.

Il piano "Essentials", il più economico, ha un costo di 7 euro al mese, mentre quello "Professional" di 15 euro mensili. In entrambi i casi, se sei un nuovo titolare otterrai trenta giorni di canone completamente gratuiti. Inizia subito a risparmiare con Tot: apri un conto e ottieni un mese a costo zero.

