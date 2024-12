Pagamenti in Europa senza spese con SelfyConto

SelfyConto è la proposta di Banca Mediolanum per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto completo e conveniente, da gestire direttamente online. Uno dei punti di forza del conto in questione è rappresentato dalla possibilità di effettuare pagamenti in Europa senza spese.

Con la carta di debito Mediolanum Card, inclusa per tutti gli utenti che aprono SelfyConto, è possibile pagare e prelevare in euro senza commissioni. In più, i pagamenti possono essere effettuati, sempre senza costi, anche tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per tutti i nuovi clienti che aprono SelfyConto c'è la possibilità di azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027 oltre che di ricevere un Buono Amazon da 100 euro. Per i dettagli completi sulla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto: le caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto con canone zero per un anno, invece di 3,75 euro al mese. Per i clienti Under 30, il canone è sempre azzerato. Per i clienti Over 30, invece, è possibile azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027 con l'accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta.

Al conto è sempre abbinata la Mediolanum Card, una carta di debito con canone zero per un anno (poi 10 euro all'anno) che consente pagamenti e prelievi senza commissioni in euro oltre alla possibilità di pagare con i wallet digitali.

I clienti possono richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno). La carta ha un plafond di 1.500 euro, incrementabile su richiesta, e può essere utilizzata con i wallet digitali. Il conto include anche bonifici ordinari e istantanei gratis per un anno (con possibilità di azzeramento delle commissioni fino al 31 dicembre 2027).

Per tutti i nuovi utenti che aprono SelfyConto e accreditano lo stipendio oppure spendono almeno 500 euro con carta per tre volte nei primi quattro mesi dall'apertura, la banca metterà a disposizione un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

