Pagamenti F24 e utenze: semplicità e zero costi con SelfyConto

A fare la differenza tra un conto online di valore e uno poco appetibile sono i servizi inclusi. Da una parte ci sono conti che offrono tante funzionalità, per una gestione completa delle proprie finanze. Dall'altra conti che propongono relativamente poco. Ad oggi, uno dei migliori conti correnti online a cui affidarsi è SelfyConto di Banca Mediolanum, che tra le altre cose include anche pagamenti di F24 e addebiti delle utenze a costo zero.

Il conto online SelfyConto è a canone gratuito per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30. Tra i servizi gratuiti si annoverano anche i prelievi in Italia e in area Euro, i bonifici istantanei e ordinari SEPA, più il canone della carta di debito e della carta di credito associate al conto.

Sono inoltre disponibili diverse promozioni. Una di queste consente di avere il canone del conto e i bonifici SEPA gratis fino al 31 dicembre 2027.

Pagamenti F24 e addebiti delle utenze a costo zero con SelfyConto

Il servizio di home banking del conto corrente online SelfyConto comprende i pagamenti di F24 e gli addebiti delle utenze senza commissioni. Il modello F24 è utilizzato per pagare la maggior parte delle imposte, dei contributi e delle tasse. Ad esempio, può essere impiegato per il versamento di tributi come l'IMU e la TASI, oppure per l'IRPEF nel caso il contribuente debba compilare il Modello Redditi invece del tradizionale Modello 730.

L'addebito diretto delle utenze corrisponde invece alla domiciliazione bancaria, vale a dire il pagamento automatico di addebiti periodici, come possono essere abbonamenti a servizi e bollette. Di solito la scelta di attivare la domiciliazione bancaria consente di risparmiare qualcosa sulla bolletta o sull'abbonamento a un determinato servizio.

C'è poi tutta una serie di altri pagamenti garantiti dall'home banking di SelfyConto. Tra questi si annoverano MAV, RAV, F23 e le ricariche telefoniche.

Gli altri servizi gratuiti di SelfyConto

Al di là dell'home banking gratuito, SelfyConto include altri servizi senza commissioni. A partire dai prelievi presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea (oltre a essere gratuiti, non vi sono nemmeno limiti di operazioni).

Sono gratis anche i bonifici online SEPA, tanto quelli ordinari quanto quelli istantanei. L'assenza di commissioni è per tutto il primo anno, poi dal secondo anno è previsto il pagamento di 1 euro ad operazione. C'è però un'altra possibilità: accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi per ottenere l'estensione del periodo gratuito fino al 31 dicembre 2027.

Lo stesso discorso vale poi per il canone del conto, gratuito per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30. Dunque, con l'accredito della busta paga o una spesa di importo pari o superiore a 500 euro al mese si può confermare il canone a zero fino al 31 dicembre 2027. In caso contrario, dal secondo anno il canone passa a 3,75 euro al mese.

Maggiori informazioni sul conto online SelfyConto a questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.