Paga a rate tutti i movimenti del tuo conto corrente, con SelfyConto si può

I pagamenti a rate sono una grande opportunità, tanto che anche diverse piattaforme digitale hanno aggiunto la formula tra le loro opzioni di pagamento. Ma i vantaggi dei pagamenti a rate sono limitati a quelle piattaforme che supportano questa modalità di pagamento. Eppure ci sono altre spese (bollette, interventi medici, riparazioni, viaggi, eccetera) che non possono essere rateizzati. Con Selfy PayTime, invece, è possibile farlo direttamente dall’app, disponibile sia per smartphone iOS che Android. Apri il conto SelfyConto per usufruire anche di questo servizio.

Selfy PayTime, la soluzione per rateizzare i movimenti in addebito

Con Selfy PayTime, si ha la possibilità di rateizzare i movimenti in addebito del proprio conto corrente ripristinando subito la disponibilità sul conto corrente. Questo strumento consente di ottenere un prestito per importi tra 100€ e 5000€ da restituire in rate flessibili da 3 a 60 mesi.

Tra gli aspetti interessanti di Selfy PayTime c’è che la richiesta del prestito avviene direttamente dall’app e può essere effettuata 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Così, anche nelle emergenze durante i giorni di festa o in orari particolari, SelfyConto è sempre accessibile con tutti i suoi vantaggi.

La richiesta avviene direttamente dall’app Mediolanum selezionando uno degli ultimi addebiti (negli ultimi 45 giorni) e premendo sul tasto Rateizza. Una volta avviata la procedura si decide il numero di mesi necessari per rimborsare il prestito e ottenerne immediatamente l’accredito. La prima rata viene poi addebitata dal mese successivo.

A seconda del tipo di prestito ci sono diversi documenti richiesti, ma tutto viene comodamente gestito dall’applicazione. Sempre dall’app Mediolanum è possibile monitorare quanto manca per estinguere il prestito e le commissioni associate.

Uno strumento semplice, comodo e molto utile cui fare riferimento in ogni occasione. Apri il conto SelfyConto per poter contare sulla possibilità di rateizzare le spese del proprio conto corrente.

