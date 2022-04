Pacchetto World Art Day: 4 corsi a soli 29,90€

Potenzia il tuo lato più artistico in occasione del World Art Day con Domestika. Grazie alla nuova promozione attiva, infatti, potrai acquistare un pacchetto da ben quattro corsi a scelta fra una speciale selezione che include disegno, design, pittura, ricamo, ceramica e altre discipline. Il pacchetto è in offerta a soli 29,90 euro anziché 54,60, ovvero il 45% di sconto.

Quattro corsi, tante categorie fra cui scegliere

Il catalogo offerto da Domestika si concentra, soprattutto, sulle categorie di illustrazione, craft e design. Disegno per principianti, tecniche ad acquerello, l'arte dello sketching, introduzione ai software creativi (come Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate) e disegno architettonico sono soltanto alcuni fra i più gettonati. La selezione dedicata al craft e al design propone, invece, corsi principalmente rivolti al fai-da-te. Fra questi, alcuni esempi sono falegnameria professionale, uncinetto, ceramica, cake design e anche argomenti di stampo grafico, come creazione e design di logotipi originali.

Un'altra categoria particolarmente interessante – e amata – è quella legata al mondo di fotografia e video con corsi rivolti agli interessati in fotomontaggio e ritocco creativo, ma anche all'utilizzo di programmi specifici e professionali. Chiudono i corsi di marketing & business, scrittura, calligrafia e tipografia che, seppur presenti in quantità minore, sono comunque molto amati dagli utenti Domestika tanto da entrare a far parte dei più venduti dell'intera piattaforma.

A questo link potrai visualizzare l'intera selezione compresa nella promozione e selezionare direttamente i quattro corsi che andranno a formare lo speciale pacchetto che – ricordiamo – si trova al momento in offerta a soli 29,90 euro. Ogni corso Domestika offre un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato, risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante e un certificato di completamento personalizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.