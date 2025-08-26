Pacchetto Sport NOW TV: tennis, Serie C e grandi eventi live a prezzo mai visto prima

Arriva la stagione autunnale e la tua voglia di sport (quello da guardare comodamente dal divano di casa) si fa impellente? Il Pass Sport di NOW TV permette di accedere allo streaming live di un’ampia gamma di eventi sportivi, al costo promozionale di 19,99€: 12 mesi al prezzo di 8, con una permanenza minima di un anno.

Altrimenti, 29,99€ al mese pagando solamente 24,99€ di promo per il primo mese.

Un’offerta sportiva ricca e continua

Grazie a questo pass puoi seguire:

Tennis : tornei ATP e WTA, tra cui US Open , Wimbledon, i Masters e le Finals

Calcio : Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi , per seguire tutta la terza serie italiana

Champions League, Europa League, Conference League, Formula 1, MotoGP e molti altri sport

NOW TV si conferma una piattaforma versatile che consente di guardare eventi sportivi ovunque e su molti dispositivi, senza vincoli contrattuali. Ogni anno, a fine agosto, il US Open accende la scena del tennis internazionale e su NOW TV è possibile seguirlo integralmente in streaming. Il torneo 2025 è in programma dal 24 agosto al 7 settembre, e sarà disponibile live grazie al Pass Sport. NOW TV offre la copertura completa dei match, che vanno dal primo turno fino alle finali. Il Pacchetto Sport di NOW TV è una soluzione completa per chi desidera:

Seguire lo US Open e altri grandi tornei di tennis in streaming;

Rimanere aggiornato su tutta la Serie C italiana ;

Avere accesso ai principali eventi come calcio europeo, motori e molto altro… il tutto con un solo abbonamento.

Attivazione semplice e nessun vincolo minimo: puoi disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, usufruendo del pass fino alla scadenza del periodo in corso.

