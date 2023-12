Pacchetto Office 2021 Home and Student a soli 91,99€ su Amazon

Il pacchetto Office 2021 Home and Student è in vendita a 91,99€ invece di 119,69€ (ultimo prezzo più basso proposto), grazie allo sconto del 23% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (pari a 149,99€). In più è possibile acquistarlo in cinque rate a interessi zero, a partire da 18,40€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Office 2021 Home and Student offre l'accesso a tutte le applicazioni premium del pacchetto Office: da Word a PowerPoint, passando per Excel e OneNote. Incluso nel prezzo anche il supporto tecnico della durata di 60 giorni e l'aggiornamento di tutte le app alla nuova versione.

Pacchetto Office 2021 in sconto del 23% su Amazon

Il prodotto in offerta può essere utilizzato solo su un dispositivo e include una licenza per uso personale. Si tratta della suite ideale per la creazione di contenuti e la gestione degli strumenti di produttività.

L’utente ha l'opportunità di realizzare documenti e presentazioni con immagini moderne, usando anche GIF e animazioni. Inoltre può lavorare nello stesso momento con altre persone su più documenti, usando diversi strumenti di collaborazione.

I miglioramenti apportati alla condivisione dei file e alla ricezione delle notifiche fa sì che la collaborazione tra più utenti sia ancora più semplice.

Il pacchetto Office 2021 Home and Student scontato del 23% si trova in offerta sul sito amazon.it a 91,99€. Una volta completato l'acquisto, riceverai via email il codice di attivazione per il download immediato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.