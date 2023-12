Pacchetto natalizio IObit: 7 software premium a soli 29,99 euro

Il Natale è arrivato in anticipo con IObit: la piattaforma da oltre 250 milioni di download in tutto il mondo, offre un pacchetto esclusivo al costo di soli 29,99 euro che soddisferà ogni esigenza del tuo PC. Da software legati alle prestazioni, come Advanced SystemCare e Smart Defrag, a quelli orientati alla sicurezza, tra cui IObit Malware Fighter e Protected Folder.

Risolvi ogni problema con i tuoi dispositivi

IObit è cresciuta nel corso degli anni per diventare un leader globale nel settore dei software di sicurezza e ottimizzazione del PC. Il team, composto da giovani talenti altamente qualificati, si dedica al perfezionamento dei software che offrono utilità di sistema innovative e programmi di sicurezza all'avanguardia.

Con il pacchetto natalizio IObit, avrai a disposizione soluzioni avanzate per la manutenzione e la sicurezza del tuo computer. Dai problemi di sistema alla gestione dei driver e alla difesa contro malware, IObit ha tutto ciò di cui hai bisogno per un'esperienza informatica senza problemi.

Nel dettaglio, i sette software inclusi nel pacchetto di Natale - e relativi prezzi scontati - sono:

Advanced SystemCare 17 PRO (1 Anno / 3 PC) a 8 euro (prezzo originale: 49,99 euro)

(1 Anno / 3 PC) a 8 euro (prezzo originale: 49,99 euro) Driver Booster 11 PRO (1 Anno / 3 PC) a 9,99 euro (da 74,85 euro)

(1 Anno / 3 PC) a 9,99 euro (da 74,85 euro) IObit Uninstaller 13 PRO (1 Anno / 3 PC) a 6 euro (da 39,99 euro)

(1 Anno / 3 PC) a 6 euro (da 39,99 euro) IObit Malware Fighter 11 PRO (1 Anno / 3 PC) a 6 euro (da 59,99 euro)

(1 Anno / 3 PC) a 6 euro (da 59,99 euro) IObit Software Updater 6 PRO (1 Anno / 3 PC) gratis (da 39,99 euro)

(1 Anno / 3 PC) gratis (da 39,99 euro) Smart Defrag 9 PRO (1 Anno / 3 PC) gratis (da 39,99 euro)

(1 Anno / 3 PC) gratis (da 39,99 euro) Protected Folder (1 Anno / 1 PC) gratis (da 39,95 euro)

IObit è così fiduciosa nella qualità dei suoi prodotti che offre una garanzia di rimborso entro i primi 60 giorni dall'acquisto. Se non sei soddisfatto, otterrai un rimborso completo. Grazie all'ottimo pacchetto natalizio di prodotti IObit, potrai migliorare le prestazioni del tuo PC in ogni ambito, spendendo pochissimo: soltanto 29,99 euro, sebbene il valore complessivo sfiori i 350 euro.

