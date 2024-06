Outseer: l'IA e i pagamenti istantanei le principali truffe online

Secondo l'ultimo Global Fraud & Scams Trends Report di Outseer, l'intelligenza artificiale, il malware come servizio e l'adozione di pagamenti più rapidi rappresentano le principali minacce per le truffe online nel 2024. Il report, basato su dati e analisi del centro di comando antifrode Outseer Fraud Action 24/7, evidenzia come i truffatori stiano diventando sempre più sofisticati, sfruttando le ultime tecnologie per ingannare le loro vittime e sottrarre denaro.

L'intelligenza artificiale generativa sta diventando un potente strumento nelle mani dei truffatori, che la utilizzano per creare e-mail di phishing più convincenti, deepfake e attacchi di frode su APP (Autenticazione a più fattori). Questi attacchi sono più difficili da individuare per i tradizionali sistemi di sicurezza e possono causare seri danni finanziari alle vittime. L'IA permette ai truffatori di generare contenuti altamente personalizzati e realistici, rendendo gli attacchi di phishing più efficaci e difficili da rilevare.

Il malware come servizio (MaaS) sta diventando sempre più accessibile e conveniente, permettendo anche ai criminali meno esperti di lanciare attacchi sofisticati. Questo ha portato a un aumento del 4.000% degli attacchi di malware rispetto all'anno precedente, con un focus particolare sui canali mobili. MaaS offre pacchetti di malware pronti all'uso che possono essere acquistati sul dark web, abbassando significativamente la barriera d'ingresso per i cybercriminali.

I pericoli dei pagamenti rapidi: le minacce, secondo Outseer aumenteranno

L'adozione di pagamenti più rapidi, come bonifici istantanei e pagamenti mobili, ha facilitato la vita ai consumatori, ma ha anche creato nuove opportunità per i truffatori. Questi attacchi, spesso denominati "pagamenti push non autorizzati", sfruttano i sistemi di pagamento in tempo reale per rubare denaro prima che le vittime possano intervenire. I truffatori convincono le vittime a trasferire denaro in modo fraudolento, approfittando della rapidità delle transazioni per sfuggire alla rilevazione tempestiva.

In risposta all'aumento delle minacce di frode, gli istituti finanziari e gli organi di regolamentazione stanno adottando nuove misure per proteggere i consumatori. Tra queste, l'introduzione della Direttiva sui servizi di pagamento 3 (PSD3) nell'UE e lo spostamento di responsabilità per le frodi sui pagamenti nel Regno Unito. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza delle transazioni finanziarie e a responsabilizzare maggiormente le istituzioni nel proteggere i loro clienti.

Outseer prevede che le minacce di frode continueranno ad evolversi nel prossimo anno, con l'intelligenza artificiale che giocherà un ruolo sempre più importante. L'azienda raccomanda alle organizzazioni di adottare soluzioni di frode basate sull'intelligenza artificiale e di rimanere aggiornate sulle ultime tendenze per proteggersi al meglio. Oltre a ciò, il report di Outseer evidenzia anche altri trend importanti come l'aumento degli attacchi di trojan banking, che intercettano le notifiche e aggirano gli avvisi di sicurezza, lo sfruttamento dei money mule per riciclare denaro proveniente da frodi online, e l'aumento delle frodi su conti di trading online.