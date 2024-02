Outlook per Windows introduce supporto chat in riunioni Teams

Nel corso degli ultimi mesi, Microsoft ha aggiunto varie funzionalità alla nuova app Outlook per Windows (annunciata nel 2023). Oggi, la società ha rivelato che sta lanciando una nuova funzionalità per il client di posta elettronica che dovrebbe rendere più semplice l'accesso alle riunioni di Microsoft Teams. In un post sul blog, la società di Redmond ha dichiarato che se una riunione online viene creata da Outlook o Teams, ma con Microsoft Teams come opzione, gli utenti di Outlook potranno partecipare alla riunione di Teams senza dover uscire dall'app di posta elettronica. Microsoft ha poi aggiunto che gli utenti di Outlook possono avviare una chat di riunione da una serie di schermate diverse dell'app. Queste includono ad esempio anteprima del calendario, dettagli della riunione, menu contestuale, “La mia giornata” e “promemoria”.

Oultook per Windows: rilascio globale della funzionalità prevista entro febbraio

Secondo Microsoft, le impostazioni di chat impostati dall'organizzatore di qualsiasi riunione di Teams verranno applicati anche quando una persona si unisce alla riunione tramite Outlook. Ciò significa che, se un organizzatore ha disabilitato la chat fino all’inizio di una riunione di Teams, questa stessa impostazione si applicherà anche le persone che si uniscono alla riunione tramite la nuova app Outlook per Windows. Microsoft ha dichiarato che questa nuova funzionalità è già in fase di rilascio. Tutti gli utenti dell'app Windows Outlook dovrebbero essere in grado di partecipare alle riunioni di Teams entro la fine di febbraio 2024.

Nel novembre 2023, Microsoft ha rilasciato un lungo elenco di funzionalità imminenti per il nuovo Outlook per Windows, che dovrebbero essere introdotte nei prossimi mesi. Ha inoltre affermato che sta lavorando per cercare di migliorare le prestazioni generali di tale app. L’azienda statunitense prevede ancora di sostituire eventualmente l’app Windows classica con una nuova versione. Sostituirà inoltre le attuali app di posta e calendario incluse in Windows 10. La rimozione di tali app è attualmente programmata per la fine del 2024.