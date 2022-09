Outlook: nuova versione in distribuzione per Windows 11

Da tempo Microsoft è al lavoro su una nuova versione del suo client Outlook per i PC con Windows 11 che si basa sulla variante Web del servizio. Adesso, finalmente, questa nuova edizione del celebre client di posta elettronica è in distribuzione e può essere provata con mano dagli utenti, dagli Insider di Office per essere precisi.

Outlook: nuova applicazione per gli Insider di Office

Tra le principali novità che saltano all’occhio vi è la possibilità di aggiungere i propri account email personali di Outlook.com, Hotmail o Windows Live, opzione che invece era assente nelle versioni beta emerse in precedenza.

C’è poi la funzione denominata Quick Steps che permette agli utenti di risparmiare tempo tramite azioni automatizzazione che a aiutano a tenere la casella email sgombera e più organizzata. Il calendario, invece, permette di regolare l’ampiezza delle colonne al fine di ottenere una migliore visualizzazione degli elementi.

Si possono altresì gestire i suggerimenti da ricevere per scoprire nuove funzioni utili relative ad Outlook ed è stata ridisegnata la barra Ribbon nella parte superiore della schermata dell’applicazione.

Da tenere presente che quando l’applicazione viene avviata per la prima volta chiede all’utente di importare le impostazioni dell’app Outlook esistente su Windows. Ciò accade perché le due applicazioni continuano a coesistere in quanto la nuova risulta essere ancora in fase di sviluppo.

Chi non fa parte del programma Office Insider e intende accedervi può farlo aprendo qualsiasi app di Office, selezionando il menu “File” in alto a sinistra, la voce “Account” in esso presente, dunque quella “Office Insider” e successivamente quella “Unisciti a Office Insider”, dopodiché occorre selezionare il canale di riferimento.