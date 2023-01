Outlook: Microsoft conferma il bug dell'inoltro

Di tanto in tanto, si sente parlare di Outlook relativamente all’emergere di qualche bug che causa problemi di utilizzo agli utenti. Infatti, dopo quello che impediva il login risalente a ottobre scorso, negli ultimi giorni Microsoft ha dato conferma dell’esistenza di un errore relativo all’inoltro, alla categorizzazione e alla possibilità di contrassegnare la posta.

Outlook: problemi nell'inoltrare, categorizzare o contrassegnare le email

Andando più nello specifico, il bug impedirebbe agli utenti di inoltrare, categorizzare o contrassegnare un messaggio nella propria casella di posta Outlook quando si agisce online, mostrando un errore indicane che l’operazione non è riuscita.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente dichiarato da Microsoft al riguardo.

Quando accedi a una cassetta postale in modalità online e tenti di inoltrare, categorizzare o contrassegnare un messaggio, potresti vedere l'errore "L'operazione non è riuscita". Questo problema può verificarsi se a tale messaggio è stata assegnata un'etichetta da un criterio di conservazione o da un piano file configurato per contrassegnare gli elementi come record. In questo caso, Outlook non verrà eseguita le operazioni e verrà visualizzato un messaggio di errore.

In attesa del rilascio di una patch definitiva che non dovrebbe tardare a venire resa disponibile dall'azienda di Redmond, sono state fornite alcune soluzioni risolutive alternative e piuttosto semplici da attuare: attivare la modalità cache intervenendo sulle impostazioni oppure usare Outlook via Web invece che come client desktop. Un altro sistema utile consiste nel disattivare il riquadro di lettura e inoltrare le email senza andarle preventivamente ad aprire oppure senza visualizzarle in anteprima.