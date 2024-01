Outlook: le app del client non possono connettersi ad Outlook.com

Microsoft sta esaminando un problema che impedisce a Outlook e ad altri client di posta elettronica di connettersi quando si utilizza un account Outlook.com. Come affermato in un post sul blog ufficiale dell’azienda: “A partire dal 23/1/24 circa, gli utenti hanno segnalato problemi di connessione con Outlook 2013, 2016, Outlook per Microsoft 365, Thunderbird e le app di posta elettronica per dispositivi mobili quando si connettono a connessioni POP, IMAP ed Exchange. Alcuni utenti hanno segnalato che l'accesso con una password per l'app funziona per connettersi, ma in seguito torna in uno stato disconnesso”. Gli utenti hanno segnalato di aver riscontrato problemi di accesso legati a questo problema sulle piattaforme della community di Microsoft e sui forum come Reddit.

Outlook: impossibile connettersi anche se si cambia la password

Il client mostrerebbe messaggi pop-up che chiedono agli utenti di inserire la propria password e offrono loro l'opzione “Ricorda le mie credenziali”. Tuttavia, anche quando si immette la password corretta, la finestra di dialogo viene comunque visualizzata mentre l'app tenta di connettersi all'account. Come confermato da un utente Reddit: “Inserisco la password dell'app esistente, tenta di connettersi, ma non si connette e la finestra di sicurezza si apre di nuovo. Ho effettuato l'accesso online, ho rimosso le password dell'app, ne ho creata una nuova e ho provato. Stessa cosa. Ho provato con la mia password normale (non app), ma non ha funzionato come previsto”.

Il team di Outlook sta attualmente lavorando a una soluzione per questo problema e condividerà ulteriori informazioni quando saranno disponibili una soluzione o maggiori dettagli. Si consiglia ai clienti interessati che non possono utilizzare i propri client per connettersi ai propri account Outlook.com di utilizzare la versione web del client finché il problema non viene risolto. Per saperne di più sulla risoluzione del problema bisognerà attendere i prossimi giorni.