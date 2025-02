Outlook in arrivo novità per la scrittura delle e-mail su mobile

Microsoft sta aggiungendo una piccola ma molto utile e comoda funzionalità a Outlook sui dispositivi mobili che semplifica il passaggio tra diverse attività nell'app quando si scrive un'e-mail. In poche parole, la funzionalità consente di ridurre a icona la bozza corrente e di mantenerla come un piccolo pulsante nella parte inferiore dello schermo. Questa sarà poi pronta per essere visualizzata nuovamente sul display da qualsiasi altra parte dell'app, come un'altra e-mail, un calendario o un contatto. In precedenza, tali azioni richiedevano di chiudere l'e-mail, salvarla come bozza e quindi riportarla nella cartella Bozze. Tuttavia, come ricorda Microsoft nel suo blog, adesso scrivere e-mail sui dispositivi mobili è più intuitivo e "meno dirompente".

Outlook: nuova funzionalità già ufficiale, ma distribuita gradualmente

La nuova funzionalità di Outlook funziona in modo veramente semplice. Quando si crea una bozza di una nuova e-mail, basta trovare il pulsante di riduzione a icona nell'angolo in alto a destra dello schermo. Questo è molto simile a quello presente nelle versioni desktop in Windows o macOS. Toccando il pulsante la bozza si ridurrà in un piccolo pulsante circolare nell'angolo in basso a destra. Se si hanno diverse e-mail ridotte a icona, il pulsante mostrerà un counter. Fatto ciò, si può passare a qualsiasi altra scheda di Outlook. Per ripristinare tutte le e-mail ridotte a icona, basterà toccare nuovamente lo stesso pulsante.

La possibilità di ridurre a icona le e-mail in Outlook per iOS e Android è ora gradualmente distribuita a tutti gli utenti nel canale stabile. È disponibile per i beta tester da un po' di tempo e Microsoft è ora pronta a distribuirla a tutti gli utenti. Da notare che, a volte, le nuove funzionalità richiedono più tempo per arrivare poiché Microsoft rilascia gradualmente le nuove funzionalità per garantire un'implementazione stabile e prevenire bug diffusi. Gli utenti interessati possono scaricare Outlook per iOS dall'App Store e Outlook per Android dal Google Play Store.