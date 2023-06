Outlook e Onedrive con cartelle colorate e altre novità

Recentemente Microsoft ha rivisto il design della versione Web di OneDrive, in maniera tale da renderlo più gradevole e funzionale. A quanto pare, però, le migliorie non finiscono qui, in quanto il colosso di Redmond sta pianificando di implementare nuove funzioni per il suo servizio di cloud storage e pure per Outlook che saranno fruibili a partire dalle prossime settimane.

Outlook e OneDrive: interessanti novità in arrivo

Andando più in dettaglio, stando a quanto segnalato da Microsoft nella roadmap, su OneDrive stanno per fare capolino le cartelle colorate. Si tratta di una funzione che consentirà non solo di conferire a OneDrive un aspetto univo, ma aiuterà pure gli utenti ad individuare con maggiore facilità i contenuti d’interesse, evitando inutili perdite di tempo. L’implementazione è attesa per agosto dell’anno corrente.

Da tenere tuttavia presente che Google Drive, il concorrente di OneDrive proposto da Google, mette a disposizione la medesima opzione già da diverso tempo a questa parte.

Per quel che riguarda Outlook, invece, Microsoft informa tramite la roadmap che sta lavorando per poter implementare il supporto per la funzione che consente di rifinire maggiormente le ricerche, la quale verrà proposta dopo aver completato una ricerca, per l'appunto, andando a filtrare i risultati. Questa funzionalità dovrebbe venire aggiunta entro la fine del mese.

Nel mentre, è bene tenere presente che si possono usare gli operatori di ricerca per trovare specifiche email in Outlook. Ad esempio, è possibile cercare per mittente, per oggetto, per cartella, per data e intervallo di date e si possono pure trovare messaggi contenenti allegati.