Vorresti un orologio digitale dall'estetica elegante e tradizionale ma con le funzionalità dei migliori smartwatch in circolazione? Perfetto, non solo abbiamo trovato un dispositivo che risponde esattamente a questa descrizione ma è anche tuo ad un prezzo outlet! Oggi su Amazon puoi acquistare il fantastico ed elegante Xiaomi Watch S1 con lo sconto del 50%, praticamente lo paghi la metà!

Non solo su Amazon hai la possibilità di averlo alla metà del prezzo ma puoi anche dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Xiaomi Watch S1: elegante e funzionale come pochi!

Questo fantastico smartwatch è dotato di un ampio display AMOLED HD da 1,43 pollici in vetro zaffiro, con 60 Hz di frequenza di aggiornamento, telaio in acciaio inossidabile e bellissimo cinturino in pelle.

Supporta ben 117 modalità di allenamento, con 19 modalità di allenamento pro, tra cui basket, tennis, nuoto, allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) e molto altro. Il chip GNSS dual band integrato supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare principali: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, oltre ad algoritmi di ottimizzazione avanzati per ottenere un posizionamento rapido e preciso e fornire statistiche professionali.

Lo Xiaomi Watch S1 ha una resistenza nominale all'acqua di 50 metri di profondità, quindi puoi indossarlo tranquillamente mentre nuoti in piscina o in acque aperte. Comprende inoltre il monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore, il monitoraggio continuo dell'ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, e ancora rileva il tuo livello di stress e propone esercizi di respirazione.

Ma non è finita qui perché supporta anche il pagamento contactless con MasterCard e ancora la ricarica wireless, le chiamate telefoniche Bluetooth e l'assistente vocale Amazon Alexa.

Non aspettare perché nel frattempo i pezzi disponibili sono sempre meno, acquistalo ora su Amazon e lo paghi la metà!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.