Vuoi uno smartwatch ma disponi di un budget limitato? E se ti dicessimo che abbiamo scovato per te non solo un prodotto fantastico ma adesso anche super economico? Oggi su Amazon puoi acquistare lo Xiaomi Watch S1 Active e pagarlo meno della metà grazie allo sconto outlet del 52%!

Dall'attuale costo di mercato di 200 euro tu adesso hai la possibilità di pagarlo solamente 95,79 euro. Praticamente risparmi oltre 100 euro, non è fantastico? Ma le sorprese non sono affatto finite, difatti Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili.

Xiaomi Watch S1 Active: tutti gli sport che vuoi e una durata praticamente infinita della batteria

Appurato che l'offerta è davvero pazzesca e ti consente di avere un prodotto eccellente alla metà del suo costo di mercato, vediamo adesso quello che effettivamente avrai al tuo polso. Ecco le principali caratteristiche di questo smartwatch firmato Xiaomi che devi assolutamente avere.

Lo smartwatch Xiaomi dispone di un display AMOLED HD da 1.43 pollici , di un elegante ghiera in metallo e uno schermo a frequenza di aggiornamento a 60 Hz per una grafica a dir poco eccellente

Avrai poi a tua disposizione ben 117 modalità di fitness , di cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica per aiutarti a mantenerti in forma. Resistenza all'acqua fino a 5 ATM .

E ancora Tecnologia GPS dual-band per una localizzazione più rapida e precisa.

Supporta la frequenza cardiaca per tutto il giorno, il monitoraggio della SpO2 e il monitoraggio del sonno. In pratica si prende cura di te e della tua salute in ogni momento.

Supporta il pagamento contactless MasterCard e le chiamate telefoniche Bluetooth.

Infine ma probabilmente cosa più importante disponi di ben 12 giorni di durata della batteria.

Prendilo ora su Amazon e usufruisci dello sconto del 52%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.