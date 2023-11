Vuoi un paio di cuffie wireless davvero fighe? Allora devi assolutamente avere loro che adesso su Amazon sono anche in super offerta. Acquista le Samsung Galaxy Buds Live usufruisci dello sconto da outlet del 71%.

Il loro costo di mercato è di 169 euro ma tu adesso le paghi solamente 49 euro!

Samsung Galaxy Buds Live: suono eccellente e cancellazione del rumore!

Godi di suoni ampi e spaziosi, come se stessi ascoltando dal vivo. Grazie al design Open-type senza cuscinetti In-Ear e con prese d'aria la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo.

Con la cancellazione attiva del rumore puoi eliminare i rumori esterni e concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. L'ANC permette il passaggio delle frequenze alte, come il suono della voce umana. I 3 microfoni e l'accelerometro (VPU) migliorano la qualità della voce durante le chiamate. L'accelerometro migliora il segnale vocale filtrando i rumori esterni e concentrandosi sulla tua voce.

La profondità dei bassi è migliorata grazie allo speaker da 12 mm e a un canale dedicato alle basse frequenze. Galaxy Buds Live sono ottimizzati per la musica con tanti bassi. Con la batteria da 60mAh/auricolare e 472mAh/custodia, Galaxy Buds Live ti accompagneranno per tutta la giornata. E con 5 minuti di ricarica avrai un'altra ora di riproduzione musicale.

Puoi ricaricare le tue cuffie Samsun su qualsiasi caricabatterie wireless Qi, o anche tramite la Condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro del tuo smartphone Galaxy. Il microfono di Galaxy Buds Live è sempre attivo. Puoi richiamare Bixby in qualsiasi momento con la voce per controllare il meteo, riprodurre musica, inviare un messaggio e così via.

La "Modalità gioco" nel menu Labs nell'app Galaxy Wearable migliora la latenza audio durante i giochi.

Alcuni semplici tocchi sugli auricolari e puoi scorrere la tua playlist, rispondere alle chiamate e regolare il volume. Avrai il massimo del controllo e della libertà dallo smartphone. Con Buds Together puoi condividere la musica con le Galaxy Buds degli amici. E con la nuova interfaccia controlli le info sulla batteria e attivi/disattivo il suono Ambientale e ANC, blocchi il touch.

Prendile ora su Amazon e accedi alla super promo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.