Oggi sconti outlet che non puoi proprio ignorare: le cuffie JBL Tune 510 BT, un prodotto davvero eccezionali, sono disponibili su Amazon ad un prezzo scontato del 43%.

Dal costo di mercato di ben 50 euro tu ora le paghi solo 28,58 euro. Ma fai in fretta perché sono già in tantissimi coloro che stanno approfittando dello sconto e i pezzi a disposizione sono sempre meno.

Cuffie JBL Tune 510 BT: cuffie fantastiche adesso anche super economiche su Amazon

Con le cuffie JBL Tune hai a tua disposizione bassi per tutto il giorno. Trasmetti un suono di elevata qualità dal tuo smartphone senza cavi disordinati e goditi i potenti bassi di JBL Pure Bass con le cuffie on-ear Bluetooth senza fili JBL T510BT.

Cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, le cuffie on ear wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale. Dotate ovviamente di funzione di ricarica veloce per un piacere di ascolto illimitato. Con soli 5 minuti di carica avrai a tua disposizione ben 2 ore di utilizzo.

E ancora connessione Multipoint, passa da un dispositivo Bluetooth all'altro con estrema facilità, da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o attiva l'assistente vocale con il pulsante multifunzione. Il design di queste cuffie è assolutamente leggero, comodo e sono anche pieghevole e dotate di padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito. In altri termini le cuffie T510BT sono comodissime da indossare anche per lungo tempo e inoltre puoi portarle ovunque tu vada

Quello che riceverai incluso nella confezione è:

1 paio di JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless Bluetooth 5.0 con Funzione Multipoint e Ricarica Veloce

1 Cavo di Ricarica USB C

Scheda Dati e Sicurezza

Manuale di istruzioni.

Prendile ora su Amazon!

