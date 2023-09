OTTIMO SCONTO sulla Scheda Grafica GIGABYTE GeForce RTX 4070

Una buona scheda grafica è essenziale per un buon PC, soprattutto se si ha intenzione di lavorare con dei programmi per video e foto, o se si ha intenzione di buttarsi sul gaming. I prezzi spesso però non sono troppo abbordabili, ma per fortuna puoi oggi approfittare di una grande offerta per la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC a soli 713,51€, con uno sconto del 5% che ti farà risparmiare circa 37€ sul totale.

Un salto ENORME di potenza

Si tratta di una scheda video potentissima e all'avanguardia, un prodotto basato su NVIDIA DLSS 3, arco Ada Lovelace efficiente e ray tracing completo. Come già detto, da titolo è basato su GeForce RTX 4070.

Inoltre la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC è integrata con interfaccia di memoria GDDR6X a 192 bit da 12 GB, quindi le prestazione sono assicurate. Se stai cercando un oggetto per il salto di qualità definitivo e stare a posto per più anni, l'occasione è ottima, soprattutto risparmiando anche qualche Euro di spesa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.