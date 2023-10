OTTIMO SCONTO sul mouse SENZA FILI Logitech Signature M650 L!

Un mouse senza fili che ti faccia giocare e lavorare al meglio, senza troppo ingombro e soprattutto con tanta comodità? Esiste, e puoi ottenerlo già oggi con un semplice click grazie all'offerta su Amazon. Stiamo parlando poi di una marca che non ha bisogno di presentazioni, ovvero Logitech, che mette sul piatto il suo mouse wireless Loghitech Signature M650 L.

Infatti da oggi puoi ottenere in offerta su Amazon il mouse wireless Loghitech Signature M650 L a soli 37,99€, con uno sconto ghiottissimo del 30% che ti farà risparmiare ben 16€ sul totale!

Il mouse perfetto per te!

Questo signature M650 ti offre una precisione ottima e uno scorrimento iperveloce per pagine web lunghe, con tanto di possibilità di cambiare modalità con il solo tocco della SmartWheel. Come già detto, offre molte ore di comfort grazie alla sua forma, all'area morbida per il pollice e ai comodi inserti laterali in gomma, ed è disponibile in diverse dimensioni e con design per mano sinistra o destra.

I tasti laterali del mouse wireless Loghitech Signature M650 L sono personalizzabili, e la durata della batteria ti accompagnerà per ben 2 anni (contenuta all'interno al momento dell'acquisto).

