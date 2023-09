OTTIMO SCONTO per il monitor AOC da 24 Pollici

Un monitor che faccia egregiamente il suo lavoro è essenziale nel mondo di oggi, che sia per lavoro o per svago, e se si prende cura anche dei nostri occhi la cosa è ancora più importante. Ebbene oggi hai un'occasione niente male! Ovvero quella di aggiudicarti in offerta un monitor AOC in offerta, a un prezzo davvero competitivo!

Infatti proprio da oggi su Amazon puoi acquistare il monitor AOC 24B3HM da 24 pollici a soli 89€, con uno sconto del 18% sul totale e un risparmio per te di circa 20€.

Vederci bene, vedere sicuri

Questo monitor AOC propone un'eccellente qualità dell'immagine con la risoluzione FHD e gli ampi angoli di visione del potente pannello VA. A tutto ciò si unisce anche la tecnologia anti sfarfallio e riduzione delle luci blu per evitare l'affaticamento degli occhi, aumentando anche il comfort visivo.

Il monitor AOC 24B3HM da 24 pollici sfrutta come detto un VA ad alto contrasto, con tempo di risposta rapido di 4 ms, display opaco. Disponibile anche l'uscita per le cuffie. La cornice del monitor è stretta su 3 lati, e soprattutto è un prodotto compatibile con montaggio VESA 100x100 per pareti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.