OTTIMO SCONTO ora su Amazon per lo Smartwatch da Allenamento!

Uno smartwatch a disposizione significa avere sempre con sé un tutor per il proprio allenamento, ma anche per altre mansioni durante la giornata. Questo perché la loro comodità è incredibile, e permette di fare diverse cose collegandolo al proprio smartphone. Da oggi puoi avere uno di grande qualità, a un prezzo molto conveniente!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta lo Smartwatch Garmin Forerunner 45 a soli 137,99€, con sconto del 31% che ti farà risparmiare la bellezza di 62€ sul prezzo originale!

Uno Smartwatch per allenarti meglio!

Con questo smartwatch potrai allenarti al meglio: avrai dalla tua diverse caratteristiche interessanti, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, un display a colori e compatibile connect IQ, il GPS, glonass e Galileo, e molto altro ancora.

Questo Smartwatch Garmin Forerunner 45 supporta Garmin co 2.0, possiede delle ottime Funzioni Smart da sfruttare in allenamento, ma anche Live TRACK e richiesta soccorso in caso di necessità. Se stai pensando già alla compatibilità, niente paura! perché è compatibile con smartphone Android e iPhone, ed ha una memoria che potrà garantire fino a 200 ore di dati e di storico!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.